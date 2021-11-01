Больше всего ребят привлекла техника
В гости к сотрудникам Закаменского лесхоза пришли члены школьных лесничеств «Сибирский кедр» и «Снежный барс».
Лесники рассказали ребятам об интересных рабочих случаях, особенностях леса в Закаменском районе и лесных животных. После этого лесники показали ребятам лесопожарную технику и оборудование. Дети научились пользоваться мотопомпой, воздуходувкой и ранцевым лесным огнетушителем, а также смогли примерить средства защиты.
- Я узнал о способах тушения пожара, и оказалось, что потушить огонь не так просто. Влияет ветер и рельеф местности Лесники рассказали нам, что зачастую очень сложно найти недалеко от пожара ручей или реку, и тогда пожар тушат без воды, - рассказал юный лесовод Саша.
Больше всего ребят, как мальчиков, так и девочек, привлекла техника. Дети смогли посидеть в кабине вездехода, автоцистерны и «вахтовки» - грузопассажирского автомобиля, а также прокатиться на машинах.
- Мне больше всего понравился вездеход, он чем-то напоминает танк. Такой большой и мощный! - поделилась школьница Маша.
Такие мероприятия с детьми проводятся регулярно с соблюдением всех эпидемиологических требований, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В Бурятии дети научились тушить лесные пожары
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