В Бурятии дети научились тушить лесные пожары

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Больше всего ребят привлекла техника



В гости к сотрудникам Закаменского лесхоза пришли члены школьных лесничеств «Сибирский кедр» и «Снежный барс».



Лесники рассказали ребятам об интересных рабочих случаях, особенностях леса в Закаменском районе и лесных животных. После этого лесники показали ребятам лесопожарную технику и оборудование. Дети научились пользоваться мотопомпой, воздуходувкой и ранцевым лесным огнетушителем, а также смогли примерить средства защиты.



- Я узнал о способах тушения пожара, и оказалось, что потушить огонь не так просто. Влияет ветер и рельеф местности Лесники рассказали нам, что зачастую очень сложно найти недалеко от пожара ручей или реку, и тогда пожар тушат без воды, - рассказал юный лесовод Саша.



Больше всего ребят, как мальчиков, так и девочек, привлекла техника. Дети смогли посидеть в кабине вездехода, автоцистерны и «вахтовки» - грузопассажирского автомобиля, а также прокатиться на машинах.



- Мне больше всего понравился вездеход, он чем-то напоминает танк. Такой большой и мощный! - поделилась школьница Маша.



Такие мероприятия с детьми проводятся регулярно с соблюдением всех эпидемиологических требований, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

