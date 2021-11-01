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Улан-удэнцы возмущены работой автобусов по графику выходных

Улан-удэнцы возмущены работой автобусов по графику выходных
Общество,  Фото:crimburyatia
«А ещё хотят, чтоб меньше заражался народ», - негодуют горожане

В Улан-Удэ в период с 30 октября по 7 ноября автобусы ходят по графику выходного дня. Информацию об этом официально подтвердили сегодня в пресс-службе мэрии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этот период, который объявлен в России нерабочими днями, в Бурятии нет жёстких ограничений. Не работают только государственные и муниципальные службы.

Потому новость вызвала бурю негодования среди улан-удэнцев, которые напоминают, что большинство людей работает в обычном режиме. Так, подписчики паблика ves_ulan_ude_ считают, что хотя бы утром и вечером автобусы и трамваи следовало бы пустить по обычному режиму, а не по графику выходного дня. Также пользователи делятся:

«А количество работающих людей не сократилось!!! И так никуда уедешь, давайте вообще пешие прогулки по городу устраивать»,
«Ввели нерабочие дни в связи с ростом заболевания, но транспорт сократили. Железная логика»,
«Любимая Бурятия. Заботится, о нашем здоровье, буду ходить на работу пешком, почки остужу. Спасибо»,
«Ё-моё, а ничего, что большинство людей работает?! Как добираться до дома?! Вечная проблема уехать в Зверосовхоз после 20:00! Дак ещё и сократили машины! Прежде чем что-то предпринять подумайте!»,
«Летом в локдаун увеличивали количество рейсов автобусов - и это было логично, сейчас наоборот сокращать вздумали? Вопрос: зачем???»,
«У кого выходные дни? У чинуш? Устроили себе выходные, а все остальные работают, пополняют бюджет налогами, для зарплаты отдыхающих чиновников...»,
«А ещё хотят, чтоб меньше заражался народ».

В паблике crimburyatia опубликовали видео из сегодняшнего утреннего автобуса. В нём буквально негде яблоку упасть – салон переполнен.

- Социальная дистанция… говорили они… нерабочие дни… говорили они… и сократили количество автобусов, - так подписали видео в паблике.

В комментариях всё больше негодования среди горожан. Многих возмутило, что в торговые центры вход по QR-коду, а в переполненном автобусе нет и намёка на соблюдение социальной дистанции:
«Зато в торговые центры не впускают! Вообще где смысл и логика!!! В торговых центрах ходят за версту друг от друга!!!», «Для людей трудности создать только могут. Все для людей», «Полный дурдом», «Маршрут №16 ходит по выходному расписанию, при этом 70% населения работает. Как на работу ездить? Детей в детский сад возить? Мало того, что маршруты сократили, да ещё и маленькие автобусы пустили!»

Отметим, сегодня в Бурятии зафиксирован скачок заболеваемости коронавирусом. За сутки выявили 179 больных, при этом в последнее время этот показатель не поднимался выше отметки в 169 больных. Общее число случаев заражения на сегодня достигло 63 323.


общественный транспорт

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