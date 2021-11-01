Пока лишённый родительских прав отец получал выплаты, дети находились у бабушки
Как выяснила прокурорская проверка, в Еравнинском районе Бурятии нарушали закон при получении страховой пенсии местным жителем.
Выяснилось, что будучи лишённым родительских прав, с июня 2018 года по август 2021 года неправомерно получал страховую пенсию по уходу за двумя несовершеннолетними до 14 лет на общую сумму 355,7 тыс. рублей. В этот период дети находились под опекой бабушки. Мужчина не принимал участие в их содержании и воспитании, полученными деньгами распоряжался по своему усмотрению. Кроме того, он не уведомил пенсионный орган о лишении родительских прав.
После прокурорского вмешательства возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Проводится расследование, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Житель Бурятии незаконно получал пенсию по уходу за детьми
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