Житель Бурятии незаконно получал пенсию по уходу за детьми

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пока лишённый родительских прав отец получал выплаты, дети находились у бабушки



Как выяснила прокурорская проверка, в Еравнинском районе Бурятии нарушали закон при получении страховой пенсии местным жителем.



Выяснилось, что будучи лишённым родительских прав, с июня 2018 года по август 2021 года неправомерно получал страховую пенсию по уходу за двумя несовершеннолетними до 14 лет на общую сумму 355,7 тыс. рублей. В этот период дети находились под опекой бабушки. Мужчина не принимал участие в их содержании и воспитании, полученными деньгами распоряжался по своему усмотрению. Кроме того, он не уведомил пенсионный орган о лишении родительских прав.



После прокурорского вмешательства возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Проводится расследование, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

