В мероприятиях приняли участие более 100 мотострелков
В танковом соединении общевойсковой армии, дислоцированной в Бурятии, с личным составом провели необычные занятия. Военнослужащих проверили на психологическую устойчивость и способность переносить нагрузки в сложной стрессовой обстановке.
В мероприятиях принимали участие более 100 мотострелков.
- В ходе мероприятий было отработано прохождение психологической полосы препятствий, на которой военнослужащие прошли горящую стену, а также провели схватки с условным противником. При этом они продемонстрировали полную готовность к выполнению боевых задач в условиях повышенного стрессового напряжения, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В ВВО отмечают, что занятия нацелены «на достижение военнослужащими способности выдерживать высокие нервно-психические нагрузки и действовать по предназначению в стрессовых ситуациях».
В Бурятии военных проверили на стрессоустойчивость
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