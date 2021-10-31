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В Бурятии военных проверили на стрессоустойчивость

В Бурятии военных проверили на стрессоустойчивость
Общество,  Фото:из архива
В мероприятиях приняли участие более 100 мотострелков

В танковом соединении общевойсковой армии, дислоцированной в Бурятии, с личным составом провели необычные занятия. Военнослужащих проверили на психологическую устойчивость и способность переносить нагрузки в сложной стрессовой обстановке.

В мероприятиях принимали участие более 100 мотострелков.

- В ходе мероприятий было отработано прохождение психологической полосы препятствий, на которой военнослужащие прошли горящую стену, а также провели схватки с условным противником. При этом они продемонстрировали полную готовность к выполнению боевых задач в условиях повышенного стрессового напряжения, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В ВВО отмечают, что занятия нацелены «на достижение военнослужащими способности выдерживать высокие нервно-психические нагрузки и действовать по предназначению в стрессовых ситуациях».


военнослужащие

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