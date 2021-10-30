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В пригороде Улан-Удэ обновили остановочный пункт

В пригороде Улан-Удэ обновили остановочный пункт
Общество,  Фото:группа «Иволга-инфо. 24/7»
Ранее жительница Иволгинского района возмутилась состоянием пункта

28 октября обновлён остановочный пункт в пригороде Улан-Удэ.

Комитет городского хозяйства Улан-Удэ отремонтировал остановочный пункт на конечной 46 маршрута. Об этом сообщается в группе «Иволга-инфо. 24/7».

Как сообщал «Байкал-Daily», жительница пригорода возмутилась состоянием этой остановки. Вопрос был направлен в администрацию Улан-Удэ. Выяснилось, что остановка не стоит на балансе у Комитета городского хозяйства и у Советского района, земля принадлежит Иволгинскому району

- Поскольку маршрут наш, решили эту старую остановку снести. До конца октября будет установлен остановочный пункт, - тогда добавили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

Работы на сегодня завершены. 
остановка общественного транспорта ремонт

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