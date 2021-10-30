Ранее жительница Иволгинского района возмутилась состоянием пункта
28 октября обновлён остановочный пункт в пригороде Улан-Удэ.
Комитет городского хозяйства Улан-Удэ отремонтировал остановочный пункт на конечной 46 маршрута. Об этом сообщается в группе «Иволга-инфо. 24/7».
Как сообщал «Байкал-Daily», жительница пригорода возмутилась состоянием этой остановки. Вопрос был направлен в администрацию Улан-Удэ. Выяснилось, что остановка не стоит на балансе у Комитета городского хозяйства и у Советского района, земля принадлежит Иволгинскому району
- Поскольку маршрут наш, решили эту старую остановку снести. До конца октября будет установлен остановочный пункт, - тогда добавили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
Работы на сегодня завершены.
В пригороде Улан-Удэ обновили остановочный пункт
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ранее жительница Иволгинского района возмутилась состоянием пункта
Участников ночных гонок просят восстановить ограждение
С 1997 года подозреваемый в убийстве скрывался от органов следствия и находился в розыске
Возбуждено уголовное дело
На стратегической сессии минздрава России был представлен анализ реализации национального проекта «Здравоохранение» за первое полугодие 2021 года
Представляем октябрьскую подборку снимков фотокорреспондента «Байкал-Daily» Сергея Тарасенко
Приезжие должны предоставить сертификат о вакцинировании, либо документ о перенесённом заболевании, либо ПЦР-тест
Скончались шесть человек с COVID-19
Жители могут переписаться самостоятельно на портале «Госуслуг»
Суд назначил ему 1 год 2 месяца лишения свободы
Трамвай запущен в рамках месячника бурятского языка
Водителю назначили 1 год ограничения свободы
Работы планируют закончить до конца года
Приём заявок продлён до 10 ноября
Местами воздух прогреется до +9