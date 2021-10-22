Оказалось, что остановка не стоит на балансе у Комитета городского хозяйства и Советского района
Жительница села Сужа Иволгинского района возмутилась состоянием конечной остановки одного из городских маршрутов. Об этом сообщается в группе «Иволга-инфо.24/7».
- Остановку на конечной 46, должны отремонтировать? Остановка уже второй месяц в аварийном состоянии, кто-то снёс столб, - написала женщина.
Вопрос был направлен в администрацию Улан-Удэ. Выяснилось, что остановка не стоит на балансе у Комитета городского хозяйства и у Советского района, а земля принадлежит Иволгинскому району
- Поскольку маршрут наш, решили эту старую остановку снести. До конца октября будет установлен остановочный пункт, - добавили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
В пригороде Улан-Удэ возмутились состоянием автобусной остановки
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Нарушения выявила прокуратура с начала года
Владыка Иосиф побывал в музее накануне
Нарушение выявлено прокурорской проверкой
В соревнованиях могут принять участие все желающие
Его участниками станут ребята из военно-патриотических клубов области
В Улан-Удэ днём до +11
Обладатели первых мест получат сертификат на фотосессию в историческом костюме
Соревнования посвящены памяти заслуженного мастера спорта Олега Алексеева
Соревнования пройдут без участия зрителей
Мероприятие приурочено ко Дню народного единства
В республике к сдаче зачётов на почётное наименование приступили 2 соединения и 21 подразделение
В образовательных учреждениях продолжается месячник бурятского языка
Прошла церемония поздравления и награждения военнослужащих войск связи
Владислав Повеликин планирует проехать 13 тысяч километров до Владивостока
Экспертиза объектов культурного наследия пройдёт в 2022 году