В пригороде Улан-Удэ возмутились состоянием автобусной остановки

Оказалось, что остановка не стоит на балансе у Комитета городского хозяйства и Советского района



Жительница села Сужа Иволгинского района возмутилась состоянием конечной остановки одного из городских маршрутов. Об этом сообщается в группе «Иволга-инфо.24/7».



- Остановку на конечной 46, должны отремонтировать? Остановка уже второй месяц в аварийном состоянии, кто-то снёс столб, - написала женщина.



Вопрос был направлен в администрацию Улан-Удэ. Выяснилось, что остановка не стоит на балансе у Комитета городского хозяйства и у Советского района, а земля принадлежит Иволгинскому району



- Поскольку маршрут наш, решили эту старую остановку снести. До конца октября будет установлен остановочный пункт, - добавили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



