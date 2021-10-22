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В пригороде Улан-Удэ возмутились состоянием автобусной остановки

В пригороде Улан-Удэ возмутились состоянием автобусной остановки
Общество,  Фото:Иволга-инфо.24/7
Оказалось, что остановка не стоит на балансе у Комитета городского хозяйства и Советского района

Жительница села Сужа Иволгинского района возмутилась состоянием конечной остановки одного из городских маршрутов. Об этом сообщается в группе «Иволга-инфо.24/7».

- Остановку на конечной 46, должны отремонтировать? Остановка уже второй месяц в аварийном состоянии, кто-то снёс столб, - написала женщина.

Вопрос был направлен в администрацию Улан-Удэ. Выяснилось, что остановка не стоит на балансе у Комитета городского хозяйства и у Советского района, а земля принадлежит Иволгинскому району

- Поскольку маршрут наш, решили эту старую остановку снести. До конца октября будет установлен остановочный пункт, - добавили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

остановка общественного транспорта

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