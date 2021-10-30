Скончались шесть человек с COVID-19
По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 30 октября зарегистрировано 62976 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 47% (29806) приходится на жителей Улан-Удэ.
За минувшие сутки выявлено 169 новых больных коронавирусом.
Из выявленных за прошедшие сутки больных – 145 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 30 октября, число контактных лиц – 10790 человек.
По данным министерства здравоохранения республики, всего выздоровели от COVID-19 – 55 097 человек, в том числе за сутки 178.
В стационарах региона получают лечение 969 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённым внебольничной пневмонией – 779. В отделениях реанимации находится 100 пациентов (из них старше 65 лет – 55), на ИВЛ – 46 пациентов (из них старше 65 – 28), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 38.
Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1119 коек: занято – 969, свободно – 150 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,8%.
По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3064 человека.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 1984 человека, в том числе за сутки 6 пациентов (в возрасте до 65 лет-1, старше 65 лет – 5 чел.).
В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 169 человек
Общество, Фото:
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