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В Улан-Удэ запущен тематический трамвай «Урагшаа»

В Улан-Удэ запущен тематический трамвай «Урагшаа»
Общество,  Фото:скриншот
Трамвай запущен в рамках месячника бурятского языка

День бурятского языка отмечается в республике в 16-й раз. Традиционно в октябре в регионе проводится месячник бурятского языка. В честь этих событий в Улан-Удэ запустили тематический трамвай с надписью «Урагшаа», на котором изображены люди в бурятской одежде, а также спортсмены. Акцию запустил Молодёжный центр министерства спорта Бурятии совместно с МУП «Управление трамвая» в рамках госпрограммы «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия».

- Особенностью реализации госпрограммы является то, что количество исполнителей увеличилось, поэтому министерства и ведомства проводят свои акции, стараясь внести вклад в создание языковой среды. Одной из них является акция Молодёжного центра минспорта – у нас появился брендированный трамвай в бурятском стиле, с популярными словами на бурятском языке и нарисованными людьми в национальных костюмах. Этот так называемый движущийся арт-объект привлечёт внимание людей и заставит задуматься о том, что надо знать бурятский язык, сохранять традиции, - отметил председатель комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив администрации главы и правительства республики Михаил Харитонов.

Он также добавил, что 2021 год в плане сохранения и развития бурятского языка примечателен двумя мероприятиями. «Во-первых, это под эгидой главы Бурятии у нас открылось бурятское телевидение, второй проект – это учреждение главой премий за сохранение и развитие бурятского языка тем, кто внёс наибольший вклад – это лучшие районы, лучшие учителя, учреждения, семьи и т. д.», сообщили в правительстве Бурятии. 


трамвай бурятский язык

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