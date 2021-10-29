 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 октября

28 октября

Популярное

В Бурятии направлено почти 6 млн на оказание помощи пострадавшим от паводка

В Бурятии направлено почти 6 млн на оказание помощи пострадавшим от паводка
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Решение о дополнительном направлении средств принято сегодня

В пятницу, 29 октября, на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности принято решение о дополнительном направлении более 2,6 млн рублей на выплаты жителям Кяхтинского района и более 3,2 млн рублей – жителям Улан-Удэ.

Для оказания единовременной материальной и финансовой помощи 164 жителям Кяхтинского района правительство Бурятии направило 1 640 000 рублей из расч та 10 000 рублей на человека. Ещё 21 жителю будет выплачено по 50 000 рублей на человека в связи с частичной утратой ими имущества первой необходимости. В общей сложности, на выплаты жителям Кяхтинского района дополнительно будет направлено более 2,6 млн рублей.

Также на заседании комиссии рассмотрен вопрос о выделении администрации Улан-Удэ финансовых средств для оказания финансовой помощи и помощи в натуральной форме гражданам, полностью утратившим урожай овощей вследствие гибели от паводка.

По решению комиссии, на оказание единовременной материальной помощи 290 жителям Улан-Удэ, пострадавшим от паводка, будет направлено 2,9 млн рублей из расчёта 10 000 рублей на человека. Также 126 жителям в связи с потерей урожая овощей будет оказана помощь в натуральной форме (из расчета 90 кг картофеля, 40 кг капусты, 17 кг моркови, 18 кг свеклы на одного гражданина). На эти цели направлено более 300 тыс. рублей.

В целом, в рамках ликвидации последствий ЧС правительством Бурятии по состоянию на 29 октября единовременная материальная и финансовая помощь в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости оказана 3716 гражданам республики на общую сумму 76,790 млн рублей.

Более 7,7 млн рублей выделено на оказание помощи 2010 гражданам, полностью утратившим урожай картофеля и овощей вследствие гибели от паводка.

Мероприятия по ликвидации последствий ЧС в Бурятии продолжаются, сообщили в правительстве республики. 
помощь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В заказниках Бурятии диких кабанов подкармливают картошкой
В заказниках Бурятии диких кабанов подкармливают картошкой
Общество, 29.10.2021
«Бурприрода» обустраивает кормовые площадки для животных
Читинец убил собутыльника и закопал труп в гараже
Читинец убил собутыльника и закопал труп в гараже
Общество, 29.10.2021
Мужчине назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы    
В Бурятии направлено почти 6 млн на оказание помощи пострадавшим от паводка
В Бурятии направлено почти 6 млн на оказание помощи пострадавшим от паводка
Общество, 29.10.2021
Решение о дополнительном направлении средств принято сегодня
В Бурятии юные лесники высадили кедры и дубы
В Бурятии юные лесники высадили кедры и дубы
Общество, 29.10.2021
Саженцы украсили территории школ, детских садов, а также парков и скверов
В Бурятии в горящей квартире обнаружили тело человека
В Бурятии в горящей квартире обнаружили тело человека
Общество, 29.10.2021
Пожар произошёл в двухквартирном жилом доме
В Забайкалье украли лошадь с вольного выпасала
В Забайкалье украли лошадь с вольного выпасала
Общество, 29.10.2021
Скотокрадов задержали сотрудники ГИБДДД 
Забайкальца осудили за нападение на сотрудника ГУФСИН
Забайкальца осудили за нападение на сотрудника ГУФСИН
Общество, 29.10.2021
Инцидент произошёл в Иркутской области 
В Бурятии наградили лучших сотрудников вневедомственной охраны
В Бурятии наградили лучших сотрудников вневедомственной охраны
Общество, 29.10.2021
Всего наградами отмечены более 100 сотрудников 
Пулевики из Бурятии взяли «серебро» на первенстве России
Пулевики из Бурятии взяли «серебро» на первенстве России
Общество, 29.10.2021
II командное место заняли Анастасия Буштаренко, Елена Белановская и Мария Островская
В Бурятии семилетнюю девочку обеспечили путёвкой в детсад
В Бурятии семилетнюю девочку обеспечили путёвкой в детсад
Общество, 29.10.2021
В вопросе разбирался детский омбудсмен 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^