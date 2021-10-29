Два низкопольных автобуса будут работать в Улан-Удэ

Впервые в Улан-Удэ будут работать два низкопольных больших автобуса МАЗ, которые по вместимости в два раза больше «Пазиков». Автобусы вместимостью до 100 пассажиров приобретены благодаря «Дальневосточной субсидии», на маршруты они выйдут уже в ноябре. Об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков на совей странице в соцсети.
- Давно и плотно работаем над вопросом оптимизации маршрутной сети в связи с развитием города и появлением новых микрорайонов. За 2020 год было перевезено более 68 млн пассажиров, в том числе муниципальным транспортом 16 млн человек. Вчера с депутатами горсовета прорабатывали решение о запуске льготных проездных на автобусах и трамваях для пенсионеров и школьников, - написал Игорь Шутенков.
Градоначальник отметил, что основой транспортной системы любого крупного города является пассажирский транспорт высокой провозной способности.
- В Улан-Удэ – это автобусы большого и среднего класса и трамваи. Сегодня парком такого класса располагают только «Управление трамвая» и «Городские маршруты», которые работают по наиболее важным социальным городским и отдалённым маршрутам. Основная проблема автопарка «Городских маршрутов» - это недостаточное количество и изношенность подвижного состава, но благодаря дальневосточной субсидии и проекту «Народный бюджет» мы смогли обновить значительную часть автопарка, когда в прошлом году приобрели 42 полунизкопольных автобусов ПАЗ, - пояснил Игорь Шутенков.
В итоге, выпуск муниципальных автобусов увеличился более чем в два раза.
Новые автобусы в настоящее время распределены по наиболее проблемным участкам маршрутной сети в Левобережном, Загорском, Юго-Западном направлениях, направлениях микрорайонов Дивизионный, Комушка, Радужный, Мясокомбинат, Забайкальский.
- Совместно с правительством Российской Федерации прорабатываем вопрос дальнейшего обновления парка городского общественного транспорта, - заключил мэр города.