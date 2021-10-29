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Прокуратура Бурятии выявила 145 нарушений за загрязнение воздуха

Прокуратура Бурятии выявила 145 нарушений за загрязнение воздуха
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
К ответственности привлечены 45 человек

Прокуратурой Бурятии обобщены результаты надзорной деятельности за исполнением законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха.

В текущем году прокурорами выявлено 145 нарушений закона об охране атмосферного воздуха, для их устранения внесено 79 актов реагирования. По результатам их рассмотрения к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 45 лиц.

Прокурорского вмешательства потребовали факты несвоевременной постановки на учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, отсутствия санитарно-защитной зоны, эксплуатации неисправного газоочистного оборудования, несвоевременного внесения платы за негативное воздействие.

Так, по инициативе прокуроров Железнодорожного и Октябрьского районов Улан-Удэ устраняются нарушения в четырёх организациях, осуществлявших деятельность без газоочистного оборудования, в отсутствие разрешительных документов.

Прокуратурой Окинского района в июне выявлены нарушения, выразившиеся в непостановке объектов негативного воздействия на окружающую среду в реестр, непредставлении декларации об уплате за негативное воздействие. Руководителям шести организаций внесены представления, которые удовлетворены, нарушения устранены, к дисциплинарной ответственности привлечены 10 должностных лиц, сообщили в пресс-службе надзорного органа. 
прокуратура

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