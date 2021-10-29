Женщину приговорили у обязательным работам
Жительница села Надеино Тарбагатайского района Бурятии признана виновной в мошенничестве при получении выплат.
В суде установлено, что в июле 2020 года обвиняемая встала на учёт в Центре занятости населения Тарбагатайского района, ей назначено пособие по безработице. В августе того же года женщина трудоустроилась в коммерческую организацию в качестве уборщика служебных помещений.
Однако она умолчала о своём трудоустройстве, и незаконно получила пособие по безработице в сумме свыше 75 тысяч рублей.
- Тарбагатайский районный суд назначил виновной наказание в виде обязательных работ сроком 120 часов. По иску прокурора района осуждённой подлежит выплатить незаконно полученную денежную сумму, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Приговор суда вступил в законную силу.
Жительница Бурятии смошенничала при получении выплат по безработице
Общество, Фото:
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