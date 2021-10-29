 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 октября

28 октября

Популярное

Жительница Бурятии смошенничала при получении выплат по безработице

Жительница Бурятии смошенничала при получении выплат по безработице
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Женщину приговорили у обязательным работам

Жительница села Надеино Тарбагатайского района Бурятии признана виновной в мошенничестве при получении выплат.

В суде установлено, что в июле 2020 года обвиняемая встала на учёт в Центре занятости населения Тарбагатайского района, ей назначено пособие по безработице. В августе того же года женщина трудоустроилась в коммерческую организацию в качестве уборщика служебных помещений.

Однако она умолчала о своём трудоустройстве, и незаконно получила пособие по безработице в сумме свыше 75 тысяч рублей.

- Тарбагатайский районный суд назначил виновной наказание в виде обязательных работ сроком 120 часов. По иску прокурора района осуждённой подлежит выплатить незаконно полученную денежную сумму, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Приговор суда вступил в законную силу.
прокуратура суд приговор мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Часть Улан-Удэ останется без холодной воды
Часть Улан-Удэ останется без холодной воды
Общество, 29.10.2021
Отключение холодного водоснабжения запланировано в микрорайоне Загорск 
Жительница Бурятии смошенничала при получении выплат по безработице
Жительница Бурятии смошенничала при получении выплат по безработице
Общество, 29.10.2021
Женщину приговорили у обязательным работам 
Двое улан-удэнцев осуждены за подделку алкоголя
Двое улан-удэнцев осуждены за подделку алкоголя
Общество, 29.10.2021
Мужчины продали продукцию на 5,6 млн рублей 
В Бурятии разыграют кубок по тайскому боксу
В Бурятии разыграют кубок по тайскому боксу
Общество, 29.10.2021
Соревнования состоятся с 4 по 7 ноября в Улан-Удэ
Сельские шахматисты Бурятии соберутся в Гусиноозёрске
Сельские шахматисты Бурятии соберутся в Гусиноозёрске
Общество, 29.10.2021
В Селенгинском районе состоится очередное первенство республики
В Бурятии проведут выставку-конкурс кукол
В Бурятии проведут выставку-конкурс кукол
Общество, 28.10.2021
Отборочный тур пройдёт заочно
В музей Чингисхана вольётся другой музей
В музей Чингисхана вольётся другой музей
Общество, 28.10.2021
К нему присоединят музей истории монгольской государственности
В Бурятии продлили ЗОЖ-челлендж
В Бурятии продлили ЗОЖ-челлендж
Общество, 28.10.2021
Участники должны опубликовать в соцсетях фото или видео о полезном питании
Связистам Бурятии поступила подвижная электростанция
Связистам Бурятии поступила подвижная электростанция
Общество, 28.10.2021
Она позволит повысить мобильность подразделений связи
В Забайкалье спасли черепаху после укусов собаки
В Забайкалье спасли черепаху после укусов собаки
Общество, 28.10.2021
Животное поправится, но для полного восстановления нужны месяцы
В Иркутске массовые зарядки возобновят в следующем году
В Иркутске массовые зарядки возобновят в следующем году
Общество, 28.10.2021
Жители города просят продлить уличный проект
В заказнике Бурятии обустроен пункт наблюдения за животными
В заказнике Бурятии обустроен пункт наблюдения за животными
Общество, 28.10.2021
Посетители смогут увидеть зверей в естественной среде обитания

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^