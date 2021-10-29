Жительница Бурятии смошенничала при получении выплат по безработице

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщину приговорили у обязательным работам



Жительница села Надеино Тарбагатайского района Бурятии признана виновной в мошенничестве при получении выплат.



В суде установлено, что в июле 2020 года обвиняемая встала на учёт в Центре занятости населения Тарбагатайского района, ей назначено пособие по безработице. В августе того же года женщина трудоустроилась в коммерческую организацию в качестве уборщика служебных помещений.



Однако она умолчала о своём трудоустройстве, и незаконно получила пособие по безработице в сумме свыше 75 тысяч рублей.



- Тарбагатайский районный суд назначил виновной наказание в виде обязательных работ сроком 120 часов. По иску прокурора района осуждённой подлежит выплатить незаконно полученную денежную сумму, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Приговор суда вступил в законную силу.

