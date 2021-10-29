Двое улан-удэнцев осуждены за подделку алкоголя

Мужчины продали продукцию на 5,6 млн рублей



Двое жителей Улан-Удэ признаны виновными в незаконном производстве алкогольной продукции.



В судебном заседании установлено, что подсудимые с апреля по сентябрь 2020 года закупили 22 литра спиртосодержащей жидкости, 20 тысяч бутылок немаркированной водки, а также произвели путём смешивания этилового спирта с водой немаркированную алкогольную продукцию – водку в количестве 6 830 бутылок. Горожане оклеили бутылки этикетками различных известных марок и часть из них реализовали. Стоимость изъятой продукции составила 5,6 млн рублей.



- Советский районный суд Улан-Удэ назначил виновным наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 100 тысяч рублей каждому, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Решение суда вступило в законную силу.

