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«Музыка об осени»: Народная артистка Бурятии выпустила клип

«Музыка об осени»: Народная артистка Бурятии выпустила клип
Общество,  Фото:скриншот
Это четвёртый клип артистки

Лариса Шаралдаева – одна из немногих представительниц прекрасного пола в Бурятии, профессионально играющих на морин-хууре. Сегодня она является официальным представителем профессиональной ассоциации морин-хууристов мира – WMA в России. Творческие поиски и любовь к музыке вдохновляют Ларису на съёмки клипов. Клип на произведение Жаргала Омоктуева «Бодол» стал четвёртым в её творчестве.

- «Бодол» переводится как «мышление». Как отметил автор музыки, каждый услышит в ней что-то своё. Для Ларисы Шаралдаевой эта музыка об осени, нежном настроении золотого времени года, - отмечают в театре «Байкал».

- Музыка понравилась мне своей мелодичностью и характером. Я осенняя девушка, и, видимо, для меня это очень близкое, родное. Осенние пейзажи навеяли мне исполнить это произведение сейчас – запечатлев их в клипе, - рассказала народная артистка Бурятии Лариса Шаралдаева.



Справка:

Лариса Шаралдаева – народная артистка Бурятии, музыкант Национального оркестра республики. В 2008 году была официально приглашена на 1-й Международный фестиваль-симпозиум морин-хууристов (WMA World Morinkhuur association) в Улан-Батор. В том же году в Токио на II Международном съезде морин-хууристов мира была избрана президентом морин-хууристов России. Является кавалером ордена Дружбы Монголии, награждена за высокий вклад в искусство и популяризацию морин-хуура. 
клип

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