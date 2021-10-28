Жители Бурятии перечисляют мошенникам миллионы



Оказалось, что 11 октября мужчине позвонил неизвестный, который представился специалистом банка и рассказал о попытке мошенничества. Несколько дней жителя Бурятии убеждали, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя и провести операцию по снятию средств.



Для того, чтобы не допустить хищения денежных средств и помочь сотрудникам службы безопасности поймать злоумышленников, ему, якобы, необходимо оформить кредит в финансовой организации самостоятельно, а затем снять все деньги и перевести их на резервные счета. Звонивший настоятельно требовал никому не сообщать о своих действиях, угрожая мужчине уголовной ответственностью.



Поверив мошенникам, сельчанин оформил в нескольких финансовых организациях кредитные обязательства на общую сумму около 2,5 миллионов рублей. 26 октября он перечислил все деньги на банковские счета, которые диктовал звонивший. После этого мужчина поделился случившимся с супругой, которая поняла, что он стал жертвой мошенников. Житель села обратился в полицию.



27 октября жертвой подобных аферистов стала и 46-летняя жительница Муйского района. Женщина перечислила мошенникам около 2,3 миллиона рублей, взятых в кредит.



Однако, не все жители попадаются на уловки злоумышленников. Так, бдительность и благоразумие 21-летнего улан-удэнца помогли ему сохранить свои сбережения.



25 октября студенту 4 курса одного из вузов города позвонил неизвестный и представился работником правоохранительных органов. Примечательно, что номер телефона, с которого звонил собеседник, совпадал с реальным номером телефона правоохранительной организации (мошенники используют специальные средства IP-телефонии, которые подменяют номер телефона. При входящем звонке он выглядит как реальный номер правоохранительных или банковских структур).



Звонивший сообщил, что у него «в производстве находится уголовное дело по факту мошенничества, а в настоящий момент подозреваемые пытаются похитить с его счета деньги. Для того, чтобы обезопасить свои сбережения, молодому человеку необходимо снять все деньги со своего счёта и положить их на защищенную ячейку, которую создали специально для него».



- При этом мнимый сотрудник правоохранительных органов категорически запретил сообщать о происходящем своим родственникам и знакомым под предлогом того, что это может помешать поимке злоумышленников и также пригрозил улан-удэнцу уголовной ответственностью, - сообщают в МВД по Бурятии.



Звонивший был убедителен, и студент уже планировал последовать совету звонившего. Но, проявив бдительность, он перезвонил в правоохранительные органы и спросил о звонившем «сотруднике». Молодому человеку сообщили, что вероятно, это мошенники, и предложили прекратить общение с ними и обратиться с заявлением в ближайший отдел полиции.



За 9 месяцев в Бурятии зарегистрировано 2155 преступлений в сфере дистанционного мошенничества. По сравнению с показателями прошлого года количество преступлений в сфере дистанционного мошенничества возросло на 15 %.



26 октября в полицию Прибайкальского района с заявлением о мошенничестве обратился 54-летний местный житель.