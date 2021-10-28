На амбулаторном лечении почти три тысячи пациентов
По данным управления Роспотребнадзора на утро 28 октября в Бурятии зарегистрировано 62 641 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 47% (29 689) приходится на жителей Улан-Удэ.
Суточный прирост 165 больных. Из них 141 человек обследован по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.
За весь период пандемии в Бурятии всего выздоровели от COVID-19 – 54 632 человека, в том числе 241 за прошедшие сутки.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1100 коек: занято – 909, свободно – 191 койка. Занятость коечного фонда составляет 82,6%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2837 человек.
В стационарах получают лечение 909 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 103 пациента, из них старше 65 лет – 53, на ИВЛ –50 пациентов, из которых 31 - старше 65 лет.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 1972 человека, за прошедшие сутки скончались четыре пациента, трое из которых старше 65 лет.
Всего в республику поступило 475 332 единиц первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 392 461 человек. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объёме 402 940 единиц. Завершили вакцинацию 303 255 человек.
В Бурятии ещё 165 человек заболели коронавирусом
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