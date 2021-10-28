В Бурятии суд обязал обеспечить сироту жильём

В вопросе разбиралась прокуратура



Жительница села Хоринск обратилась в районную прокуратуру с заявлением о нарушении её жилищных прав. Девушка является лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Установлено, что заявительница обучается в образовательном учреждении в Улан-Удэ, не имеет собственного жилья и состоит на учёте в качестве нуждающейся в жилом помещении.



- В связи с этим прокурор района в интересах сироты обратился в суд с исковым заявлением к министерству социальной защиты населения республики об обязании предоставить нуждающейся жилое помещение специализированного жилищного фонда, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Железнодорожный районный суд Улан-Удэ исковые требования прокурора удовлетворил.



Решение суда не вступило в законную силу.

