В Бурятии суд обязал обеспечить сироту жильём

В вопросе разбиралась прокуратура
Жительница села Хоринск обратилась в районную прокуратуру с заявлением о нарушении её жилищных прав. Девушка является лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Установлено, что заявительница обучается в образовательном учреждении в Улан-Удэ, не имеет собственного жилья и состоит на учёте в качестве нуждающейся в жилом помещении.
- В связи с этим прокурор района в интересах сироты обратился в суд с исковым заявлением к министерству социальной защиты населения республики об обязании предоставить нуждающейся жилое помещение специализированного жилищного фонда, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ исковые требования прокурора удовлетворил.
Решение суда не вступило в законную силу.
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