В Бурятии призывают прекратить «душить деревья»





Государственный инспектор «Бурприрода» в национальном парке «Шумак» Людмила Иванова несколько дней убирает деревья от ленточек. Специалисты призывают прекратить «душить деревья».- К живым деревьям не нужно вязать ленты, для этого ведь ставят столбы (сэргэ). Сейчас во всех дацанах говорят об этом. В Аршане у дацана уже много лет висит плакат с запретом повязывания лент и хадаков к деревьям. И на Шумаке у Дацана есть такое место, но люди продолжают вязать ленты на живые деревья. Многие туристы вообще начинают привязывать носки, полотенца, женское белье и из последнего, вешали одноразовые пелёнки… Я считаю, это уже глумление над чужой верой, - отмечает Людмила Иванова.По мнению дендрологов, такие ритуальные ткани не только нарушают эстетичный вид природы, но и могут полностью погубить растение.- Одна такая ленточка может перекрыть движение активных веществ, которые жизненно необходимы деревьям. С каждым годом ствол и ветки становится всё шире. Естественно, в том месте, где повязали ленту, кора перетирается, вследствие чего дерево потом засохнет. Кроме этого, есть и другая опасность: синтетический материал не тлеет и не разлагается, а это значит, что зимой под тяжестью хадаков и снега неокрепшие ветки и стволы сломаются, как спичка, – объясняет дендрологи.«Мы призываем спасать деревья, не вешая на них ленты и хадаки. Для этого есть специально отведённые места. Дайте деревьям жить!», - заключили в БУ РБ «Бурприрода».