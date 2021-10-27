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В Бурятии призывают прекратить «душить деревья»

В Бурятии призывают прекратить «душить деревья»
Общество,  Фото:burpriroda
Туристы вместо ленточек вешают на деревья пелёнки, носки и даже бельё

Государственный инспектор «Бурприрода» в национальном парке «Шумак» Людмила Иванова несколько дней убирает деревья от ленточек. Специалисты призывают прекратить «душить деревья».

- К живым деревьям не нужно вязать ленты, для этого ведь ставят столбы (сэргэ). Сейчас во всех дацанах говорят об этом. В Аршане у дацана уже много лет висит плакат с запретом повязывания лент и хадаков к деревьям. И на Шумаке у Дацана есть такое место, но люди продолжают вязать ленты на живые деревья. Многие туристы вообще начинают привязывать носки, полотенца, женское белье и из последнего, вешали одноразовые пелёнки… Я считаю, это уже глумление над чужой верой, - отмечает Людмила Иванова.


По мнению дендрологов, такие ритуальные ткани не только нарушают эстетичный вид природы, но и могут полностью погубить растение.

- Одна такая ленточка может перекрыть движение активных веществ, которые жизненно необходимы деревьям. С каждым годом ствол и ветки становится всё шире. Естественно, в том месте, где повязали ленту, кора перетирается, вследствие чего дерево потом засохнет. Кроме этого, есть и другая опасность: синтетический материал не тлеет и не разлагается, а это значит, что зимой под тяжестью хадаков и снега неокрепшие ветки и стволы сломаются, как спичка, – объясняет дендрологи.

«Мы призываем спасать деревья, не вешая на них ленты и хадаки. Для этого есть специально отведённые места. Дайте деревьям жить!», - заключили в БУ РБ «Бурприрода».
 

буддизм экология

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