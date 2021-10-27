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В Москве открылась выставка костореза из Бурятии

В Москве открылась выставка костореза из Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба музея Востока
30 работ Бато-Мунко Чимитова представлены в музее Востока

Сегодня, 27 октября, в государственном музее Востока в Москве открылась персональная выставка народного художника Республики Бурятия Бато-Мунко Чимитова.

- Попытки утвердить в бурятском искусстве такое направление, как художественная резьба по кости, предпринимались не раз, но не имели успеха до тех пор, пока в 1970-х годах в Улан-Удэ не начал работать Бато-Мунко Чимитов. Сейчас он народный художник Республики Бурятия, победитель престижных международных конкурсов косторезного мастерства; его работы хранятся в отечественных и зарубежных художественных музеях, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.

На выставке экспонируется более 30 произведений, созданных Бато-Мунко Чимитовым в разные годы и отражающих различные направления в его творчестве. 17 из них – предметы фонда национального музея Бурятии. В экспозицию включены женские украшения, шкатулки, декоративные ножи, шахматы, однако преобладает в ней миниатюрная скульптура, выполненная из бивня мамонта.

- Отчётливо звучат в работах бурятского художника, особенно в тех, что датируются концом 2010-х и началом 2020-х годов, буддийские мотивы. Сюжеты произведений буддийской тематики, иконографические особенности персонажей, а также виртуозная техника исполнения сближает их с произведениями косторезного искусства, которые представлены в постоянной экспозиции музея Востока, а также на временной выставке «Оттенки белого: косторезное искусство Востока», - пояснили в пресс-службе нацмузея.

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