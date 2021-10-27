Стартует конкурс детских рисунков о будущем Улан-Удэ

Принять участие могут жители города в возрасте от 11 до 17 лет



В Бурятии объявлен конкурс на лучший детский рисунок «Мой Улан-Удэ 2050», посвящённый будущему облику города Улан-Удэ. Побороться за приз и проявить своё творчество желающие в возрасте от 11 до 17 лет, проживающие на территории столицы республики, смогут с 1 по 30 ноября.



Работы принимаются по следующим номинациям:

- «Город будущего. Улан-Удэ 2050» — рисунки города, его инфраструктуры или отдельных объектов в будущем (например, можно показать, какой в будущем будет площадь Советов, или любая другая улица);

- «Я шагаю по Улан-Удэ» — рисунки привычных и необычных видов города (например, интересных зданий и арт-объектов, двориков, дорог, метро);

- «Зелёный город — экогород» — рисунки городского ландшафта, интегрированного с природой (например, парков, детских площадок, дворов без машин, зелёного строительства и другого);

- «Праздник в городе» — рисунки, иллюстрирующие культурно-массовые события в городе: народные гуляния, традиционные праздники, ярмарки и фестивали (можно придумать свой праздник).



По каждой номинации будут выбраны победители. Главный приз конкурса – подарочный сертификат одного из магазинов, где участники смогу приобрести товары для творчества.



Отметим, что от одного участника принимается только одна работа. Формат рисунков: А4 или А3. Работа может быть выполнена в любой технике (карандаш, гуашь, акварель и др.) и жанре изобразительного искусства (живопись, графика) и должен соответствовать направлению конкурса. К участию в конкурсе не допускаются работы, заключённые в рамки (картонные, деревянные, паспарту и т.п.). Работы участников сопровождаются заявкой с указанием имени, фамилии участника, номинации и названия работы, возраста, образовательного учреждения, а также ФИО преподавателя.



- Работы принимаются по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 14а, каб. 123 (ГБУ РБ «Агентство Жилстройкомэнерго», отдел центр компетенций по вопросам городской среды). Получить подробную информацию можно по номеру тел: 8 (301) 245-51-17, - сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.



Возрастное ограничение 6+

