В Улан-Удэ появилась тропа Победы



Завершить тропу Победы планируется к весне следующего года. Помимо создания ровной дорожки, на тропе планируется установить указатели и сделать мостики для удобства горожан.



На этих выходных мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков совместно с Городским лесничеством, учениками школы №56 и основателем Большой Байкальской тропы Андреем Сукнёвым прогулялся по тропе Победы в микрорайоне Аршан, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.- В июне этого года наши ученики физико-математической школы №56 подали заявку и тут же выиграли грант, направили его на создание новой лесной дорожки «тропа Победы». Ребята дали именно такое название тропе, потому что этот лес в посёлке Аршан был высажен участниками войны, которые вернулись с фронта и после войны, своими силами, высадили лес, в котором мы сейчас находимся, - рассказал Игорь Шутенков.Средства гранта направлены на покупку техники и инструментов по созданию коридора тропы. С первых дней сентября волонтёры старших классов, студенты ссузов и вузов, сотрудники Авиационного завода, вооружившись лопатами, кирками и граблями, благоустраивают тропу и на сегодняшний день проложено уже 1,5 километров дороги.- Мы создаем ещё одну тропу, ещё одно место отдыха для горожан, в планах закольцевать эту тропу, чтобы люди после прогулки по лесу могли возвратиться в изначальное место, откуда начинали свой поход, - сообщил основатель Большой Байкальской тропы Андрей Сукнёв.Уже сейчас тропа открыта, и на неё приезжают семьями, парами, друзьями для восстановления здоровья после перенесённого гриппа или же просто погулять и побыть наедине с природой, зарядиться положительной энергией.- Дорога в этом лесу пологая, что делает тропу доступной для маломобильных граждан. Можно будет приходить с детьми и пожилыми людьми, здесь нет риска повредить коленные суставы, голеностоп, и нет сильной нагрузки на сердце, - отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.