В Бурятии лесничий подозревается в подделке доказательств по делу

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Произошло всё летом 2021 года



Возбуждено уголовное дело в отношении лесничего отдела организации и обеспечения деятельности Хоринского лесничества. 60-летний мужчина подозревается в фальсификации доказательств по делу об административном правонарушении.



По данным следствия, 16 августа 2021 года лесничий в ходе контрольных мероприятий на одной из делян предпринимателя обнаружил неубранные порубочные остатки.



В связи с захламлением лесосеки отходами от лесоразработок владелец деляны подлежал административной ответственности за нарушение правил использования лесов. Однако вместо законных действий лесничий составил фиктивный протокол об административном правонарушении в отношении одного из самых молодых работников бизнесмена, вменив ему нарушение правил пожарной безопасности в лесах, что не соответствовало действительности.



Протокол лесничий направил в уполномоченный орган для назначения наказания, но при рассмотрении дела факт фальсификации сотрудником документа вскрылся.



- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор необходимой доказательственной базы, - сообщили в суде.

