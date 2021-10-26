Произошло всё летом 2021 года
Возбуждено уголовное дело в отношении лесничего отдела организации и обеспечения деятельности Хоринского лесничества. 60-летний мужчина подозревается в фальсификации доказательств по делу об административном правонарушении.
По данным следствия, 16 августа 2021 года лесничий в ходе контрольных мероприятий на одной из делян предпринимателя обнаружил неубранные порубочные остатки.
В связи с захламлением лесосеки отходами от лесоразработок владелец деляны подлежал административной ответственности за нарушение правил использования лесов. Однако вместо законных действий лесничий составил фиктивный протокол об административном правонарушении в отношении одного из самых молодых работников бизнесмена, вменив ему нарушение правил пожарной безопасности в лесах, что не соответствовало действительности.
Протокол лесничий направил в уполномоченный орган для назначения наказания, но при рассмотрении дела факт фальсификации сотрудником документа вскрылся.
- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор необходимой доказательственной базы, - сообщили в суде.
В Бурятии лесничий подозревается в подделке доказательств по делу
Общество, Фото:
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