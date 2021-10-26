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В выходные дни в Бурятии увеличат количество мобильных групп

В выходные дни в Бурятии увеличат количество мобильных групп
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Сформированы и уже работают группы по контролю отелей, гостиниц, гостевых домов

В период нерабочих дней в Бурятии будет увеличено количество мобильных групп по контролю соблюдения мер профилактики коронавируса. Об этом 25 октября сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов на пресс-конференции по итогам заседания республиканского оперштаба.

- Поскольку у нас министерства, ведомства, государственные структуры закрываются - всю бюджетную сферу отправляем по домам, из числа государственных и муниципальных служащих будут формироваться дополнительные мобильные группы, которые будут ходить и проверять соблюдение всех норм. У нас действует масочный режим: в общественном транспорте, в местах массового пребывания людей в помещениях, обязательная дезинфекция помещений. Все эти требования будут проверяться наряду с QR кодами, - отметил Глава Бурятии.

В республике в ежедневном режиме продолжают работу службы по профилактике COVID-19. В минувшие сутки мобильные группы охватили проверками свыше 700 объектов торговли, общепита, сферы услуг. Помимо муниципальных групп по контролю соблюдения мер профилактики на общественном транспорте, привлечены сотрудники ДПС.

Помимо организаций общепита, торговли и сферы услуг, будут проверяться объекты спорта. Соответствующую задачу уже получил минспорта Бурятии. Сформированы и уже работают группы по контролю отелей, гостиниц, гостевых домов, сообщили в правительстве республики.


проверка коронавирус

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