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Вырос спрос на отдых в Бурятии в предстоящие выходные

Вырос спрос на отдых в Бурятии в предстоящие выходные
Общество,  Фото:pixabay.com
Дано поручение об усилении контроля при заселении туристов

В Бурятии в коллективных средствах размещения усиливают контроль за противоэпидемическими мероприятиями. На период выходных существенно вырос рост спроса на отдых в Бурятии. 26 октября на заседании республиканского оперштаба зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской поручил минтуризма увеличить количество мобильных групп по проверке мер профилактики. Рейды проходят уже в эти дни.

- Заселение в коллективные средства размещения, расположенные на территории Республики Бурятия, осуществляется при условии представления сертификата, подтверждающего получение первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции либо полного курса вакцинации, или справки о перенесённом не более чем 6 месяцев назад заболевании, либо результатов лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР или методом ИХА за исключением лиц до 18 лет, а также лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках. Результат анализов должен быть получен не ранее чем за 72 часа до заселения, - сообщили в правительстве Бурятии.

При передвижении по территории республики иногородние туристы представляют однократно результаты лабораторного исследования при заселении в коллективные средства размещения непосредственно после прибытия в Бурятию.

При этом, в республике разработан и используется специальный программный продукт, позволяющий проверять достоверность результатов лабораторного обследования и отсутствие контактов с инфицированными в течение 14 дней до дня размещения в гостиницы, отели, гостевые дома. Эти сведения коллективные средства размещения получают из туристского личного кабинета модуля «Ковид» республиканской государственной информационной системы «Безопасный город».

- Мы обеспечиваем готовность всех коллективных средств размещения к приему туристов. На период праздников существенно вырос спрос на отдых в республике. Мною дано поручение министерству туризма об усилении контроля при заселении туристов, обеспечению обработки помещений. Блокпосты выставляться не будут, поскольку заселение в коллективные средства размещения у нас организовано при наличии отрицательного анализа и вакцинации. Уважаемые жители Бурятии! Мобильные группы работают непрерывно, независимо от праздников для того, чтобы обеспечить вашу безопасность. Помогите нам сохранить ваше здоровье и благополучие – на период этих выходных оставайтесь дома, сократите общение, а в общественных местах не забывайте о мерах профилактики, - обратился к жителям Бурятии зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.
отдых

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