Житель Бурятии украл сумку из камеры хранения

18 октября в полицию в Иволгинском районе поступило заявление о краже имущества в магазине самообслуживания в селе Нурселение. 40-летний житель села Кижинга рассказал, что, купив продукты, забыл свою сумку в камере для хранения вещей. Вечером он вспомнил о ней, приехал в торговую точку, но ячейка оказалась пустой. В сумке лежали его личные вещи и подарок для супруги – золотые серьги, купленные по приезду с вахты. Ущерб составил около 14 тысяч рублей.



По записям с камер видеонаблюдения был установлен подозреваемый, а спустя пару дней он был задержан. Им оказался ранее не судимый 45-летний житель села Сужа.



Мужчина признался в краже. Сельчанин рассказал, что его внимание привлекла приоткрытая дверца ячейки, из которой он украл чужие вещи. Имущество подозреваемый планировал продать, но не успел. Украденное у него изъято сотрудниками полиции в полном объёме.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





