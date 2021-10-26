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В Иркутске хотят создать национальную деревню

В Иркутске хотят создать национальную деревню
Общество,  Фото:пресс-служба МКУ «Город»
Она соберёт в одном месте все национально-культурные объединения города

Возможность создания национальной деревни для всех национально-культурных объединений Иркутска, на базе проекта этнокультурного познавательного центра «Эрхyy», обсудили на координационном совете при мэре города по вопросам национальных отношений и взаимодействию с национальными объединениями.

Для реализации проекта на территории Иркутска авторам проекта было предложено два земельных участка. В ходе обсуждения члены координационного совета пришли к выводу, что данный проект стоит разместить за пределами города в целях развития транспортного туристического потока на территории области.

Земельный участок, предложенный администрацией на территории Ленинского округа, будет задействован под реализацию инвестиционного проекта, разрабатываемого Иркутской областной общественной организацией «Центр бурятской культуры».

Начальник управления реализации общественных инициатив аппарата администрации города Александра Егорова рассказала о праздновании Дня народного единства и проведении фестиваля национальных культур Иркутска в заочном формате из-за текущей эпидобстановки.

- Управлением совместно с национально-культурными центрами будет создана серия видеороликов под названием «Кухни народов мира, кухни народов города Иркутска», в которых представители разных национальностей представят рецепты и блюда своих народов. Выход первого из серии видеоролика запланирован на 4 ноября, - сообщает пресс-служба МКУ «Город».
Иркутск национальная деревня национальная культура межнациональные отношения

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