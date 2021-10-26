Скончался известный общественный деятель Бурятии

Матвей Чойбонов умер на 75-м году жизни



Накануне, 25 октября, на 75-м году жизни скончался известный общественный деятель, просветитель, поэт, священнослужитель Матвей Чойбонов. Об этом сообщила сотрудница ИД «Буряад Унэн» Сарюна Эрдынеева в Facebook.



- На 75-м году жизни скончался выдающийся деятель Республики Бурятия и всей России ЧОЙБОНОВ МАТВЕЙ РАБДАНОВИЧ, лама, бывший Дид Хамбо Лама, Герой России, генерал-полковник казачьих войск Бурятии, народный поэт Бурятии, кавалер ордена Мальтийского креста, многолетний председатель писательской организации Бурятии, доктор буддийской философии, профессор тибетской медицины, один из активнейших деятелей по восстановлению разрушенных во времена советской власти дацанов на территории Бурятии. Похороны планируется провести в четверг, 28 октября. Вечная память достойному сыну бурятского народа! – говорится в соцсети.



Чойбонов Матвей Рабданович родился 2 октября 1947 года в селе Инзагатуй Джидинского района Бурятии.



Матвей Чойбонов был видным общественным деятелем, просветителем, поэтом, радетелем за всеобщее благоденствие бурятского народа.



Окончил факультет бурятской филологии Бурятского государственного педагогического института имени Банзарова, факультет философии Агинского буддийского института, факультет народных целителей Академии восточного врачевания Монголии, Улан-Удэнское медицинское училище. Более десяти лет работал массажистом Больницы скорой помощи, врачом-массажистом Центра подготовки олимпийского резерва в Улан-Удэ. Приняв посвящение, был назначен ширээтэ — настоятелем Сартуул-Гэгэтуйского дацана в Джидинском районе. В 1990-е годы он возводит при дацане самый большой буддийский храм в России — медико-астрологический центр Мамба-дацан.



Мавтей Чойбонов являлся видным общественным деятелем Бурятии, Сибири и России. В 1990 году он был избран депутатом Народного Хурала Республики Бурятия. Как депутат он оказывал Союзу писателей Бурятии неоценимое благодеяние, благословив Программу пятилетних празднеств 1000-летия бурятского героического эпоса «Абай Гэсэр».

На поэтическом небосклоне звезда Матвея Чойбонова засветилась в 1980-е годы. В 1991 году вышел в свет первый поэтический сборник «Сэнхир хадаг» (Синий хадаг — подношение). После издания второй книги «Долоон үнгын hолонго» (Семицветная радуга) (1994) народный поэт Бурятии Баир Дугаров высоко оценил новизну его творчества: «Приход Матвея Чойбонова в поэзию ознаменован возвращением людей к своим историческим, культурным и духовным истокам. Это оригинальное явление не только в Байкальском духовном пространстве, но и в российских масштабах».



Следующие поэтические сборники — «Мүнхын аршаанай мүнгэн дуhал» (Серебряная капель вечного родника) (1996), «Мүнхэ зулын толон доро» (Извечный свет лампады) (1997), «Минии нүхэд — амиды бурхад» (Мои друзья — мои живые боги) (1999), «Наhанай табисуур» (Судьба жизни) (2005), «Ами наhанай алтан зүргэ» (Золотая лампада жизни) (2007) и др. утвердили воцарение в бурятской литературе самобытного, яркого мастера поэзии.



Творчество поэта получило широкое признание. Поэтическая книга «Минии нүхэд — амиды бурхад» (Мои друзья — мои живые боги), пронизанная думами о современной жизни в переводе известного русского поэта Ивана Тертычного на русский язык была издана в Смоленске. После выхода в свет книги в Москве состоялась её презентация в Союзе писателей России, где автор получил одобрительное высказывание о своих творениях. Знаменательным событием в литературной жизни Бурятии стал сборник, изданный на русском языке «Осенняя радуга» (2007).







