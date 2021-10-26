Комиссия рассмотрит номинантов 19 ноября
В Бурятии выберут лауреатов государственной премии. На её соискание выдвигаются народные коллективы любительского художественного творчества и физические лица, внёсшие значительный вклад в изучение, сохранение и развитие народной художественной культуры.
– Государственная премия за заслуги в развитии народного творчества учреждается один раз в два года в целях поддержки традиционной народной культуры и любительского искусства Бурятии, творческих коллективов, авторов, художников, мастеров народных промыслов, солистов-исполнителей, – отметила Соелма Дагаева, министр культуры Бурятии.
В этом году соискателями премии стали 8 творческих коллективов и 12 физических лиц из Северобайкальского, Закаменского, Кабанского, Бичурского, Джидинского, Иволгинского, Баунтовского, Тункинского, Селенгинского, Заиграевского районов республики и города Улан-Удэ.
Госпремии учреждаются для народного коллектива любительского художественного творчества – 1 премия в размере 100 тысяч рублей и для физического лица – 1 премия в размере 50 тысяч рублей.
Обсуждение экспертной комиссии, рассмотрение документации и презентаций творческих работ номинантов состоится в режиме «онлайн» 19 ноября, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
В Бурятии вручат премии по народному творчеству
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