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В Улан-Удэ задержали юного барсеточника

В Улан-Удэ задержали юного барсеточника
Общество,  Фото:pixabay.com.
Подросток совершил несколько краж из автомобилей

27 сентября 43-летний улан-удэнец заявил в полицию о грабеже. Мужчина рассказал, что приехал в шиномонтаж по улице Пищевая и, по невнимательности, не запер дверь автомобиля. Пока автовладелец был в помещении, находившийся рядом неизвестный молодой человек украл из салона иномарки барсетку, в которой находились документы и 1,5 тысячи рублей.

Преступника увидели очевидцы и, пытаясь остановить, стали кричать, однако тот скрылся с места преступления.

Оперативники задержали 15-летнего подозреваемого в грабеже. Подросток рассказал, что деньги он потратил, а сумочку с документами выбросил в кусты неподалёку. Полицейские нашли барсетку и вернули владельцу.

Дознанием возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Несовершеннолетний с октября прошлого года состоит на учёте в ПДН за мелкое хищение.

Но юноша совершил ещё одно преступление. Днём 18 октября вновь совершил кражу имущества из салона автомобиля во дворе улице Намжилова. Разбив камнем стекло иномарки, он украл барсетку. В сумочке находились документы автовладельца и банковские карты, одна из которых хранилась с листком, на котором записан ПИН-код. Затем подросток выбросил барсетку с документами в кусты, а с банковской карты снял более 22 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали полицейские, а барсетку нашли и вернули владельцу. Следователю подросток рассказал, деньги он потратил на развлечения.

Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража

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