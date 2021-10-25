Волонтёры разукрасили бетонные заборы учреждения
В Бурятии реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Светлый» совместно с ресурсным центром добровольчества «ДоброДом», а также студенты Восточно-Сибирского института культуры приступили к реализации совместного проекта о сотрудничестве. Одним из его этапов стало благоустройство территории реабилитационного центра. На днях состоялась волонтёрская акция, в ходе которого студенты ВСГИКа направления подготовки «Дизайн» разукрасили бетонные заборы учреждения.
- Пока будущие дизайнеры преображали стены нашего учреждения, волонтёры, а также коллектив центра «Светлый» вышли на субботник и привели в порядок прилегающую территорию, - рассказала директор «Светлого» Елена Мироманова.
Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ, субботник прошёл весело и плодотворно. Теперь скучные стены ограждения из бетона украшены весёлыми рисунками, которые будут радовать ребят, приезжающих на реабилитацию в центр из всех уголков республики.
- Новые совместные проекты и задачи, которые мы будем реализовать и решать сообща с активистами центра «ДоброДом», студентами вузов республики и не только, сделают нас единой сплочённой командой, главная цель которой – сделать жизнь детей яркой и творческой, а нашу общую работу – более эффективной, - подчеркнула Елена Мироманова.
В Бурятии студенты помогли центру «Светлый»
Общество, Фото:
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