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В Бурятии коронавирус перешагнул отметку в 62 тысячи

В Бурятии коронавирус перешагнул отметку в 62 тысячи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Число больных COVID-19 продолжает расти

По данным управления Роспотребнадзора на утро 25 октября в Бурятии зарегистрировано 62 161 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 48% (29 506) приходится на жителей Улан-Удэ.
Суточный прирост составил 162 больных. Число заражённых ежесуточно возрастает. Накануне сообщалось о 157 больных, до этого +159, +158, +157.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 137 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1037 коек: занято – 896, свободно – 141 койка. Занятость коечного фонда составляет 86,4%. По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2815 человек.
 
В стационарах получают лечение 896 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 694. В отделениях реанимации находится 95 пациентов, из них старше 65 лет – 53, на ИВЛ – 44 пациента, из них старше 65 – 24.

Всего выздоровели от COVID-19 – 53 821 человек, в том числе 192 за последние сутки.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 1957 человек. За прошедшие сутки скончались пять пациентов, из которых двое были моложе 65 лет.

Всего в республику поступило 475 332 единиц первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 383 907 человек. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объёме 402 940 единиц. Завершили вакцинацию 301 773 человек.


коронавирус профилактика

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