Мама ребёнка обращалась в прокуратуру
В прокуратуру обратилась жительница Советского района Улан-Удэ с заявлением о нарушении прав её ребёнка на получение бесплатной медицинской помощи.
Ребёнок страдает тяжёлым заболеванием, является инвалидом 1 группы. Для корректировки методов лечения и подбора лекарственных средств ему проведено генетическое исследование. Министерством здравоохранения республики законному представителю несовершеннолетнего отказано в возмещении 122 тысяч рублей, потраченных на исследование.
По иску прокурора района Советский районный суд на региональное министерство возложил обязанность по возмещению этих расходов.
Апелляционным определением Верховного суда Бурятии это решение оставлено без изменения. 14 октября семье ребёнка-инвалида выплачены денежные средства, затраченные на исследование, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Улан-Удэ семье ребёнка-инвалида через суд вернули деньги за исследование
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