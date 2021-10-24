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В Бурятии жители отсудили компенсацию за смерть родственника

В Бурятии жители отсудили компенсацию за смерть родственника
Общество,  Фото:pixabay.com
Близкие погибшего обратились в суд спустя 10 лет после трагедии на железной дороге

В Заиграевский районный суд обратились близкие родственники мужчины, погибшего в 2010 году в результате несчастного случая на железной дороге, с иском к ОАО «РЖД» о компенсации морального вреда.

- Свои требования они мотивировали тем, что на ст. Горхон Восточно-Сибирской железной дороги был смертельно травмирован их близкий родственник, в результате его смерти им причинён моральный вред, - сообщают в районном суде.

Судом было вынесено решение о частичном удовлетворении заявленных требований, с ОАО «РЖД» в пользу каждого из истцов взыскана компенсация морального вреда в размере 100 000 рублей.

Решение обжаловано ОАО «РЖД».

Верховный суд Бурятии своим определением изменил решение, при этом указав, что материалами дела подтверждается получение мужчиной в 2010 году на станции Горхон травм, несовместимых с жизнью, в результате чего он скончался.

Вместе с тем, из материалов дела также усматривается, что при этом житель района находился на железнодорожных путях в состоянии алкогольного опьянения. «Обнаруженная концентрация этилового спирта в крови погибшего обычно у живых лиц соответствует тяжёлой степени алкогольного опьянения», - разъяснили в суде.

В силу ст.1100 Гражданского кодекса РФ в случаях, когда вред причинён жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности, компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда. Таким образом, на ОАО «РЖД» возложена обязанность компенсации морального вреда за причинение смертельной травмы поездом.

Однако судом размер компенсации определяется в зависимости от характера причинённых потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда.

- В силу положений ст.1083 Гражданского кодекса РФ, если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда, размер возмещения должен быть уменьшен, - отметили в суде.

- В этом случае погибший находился на железнодорожных путях в состоянии тяжёлого алкогольного опьянения, что препятствовало ему правильно оценить ситуацию, пренебрёг возможностью правильной оценки ситуации и элементарными нормами безопасности, грубо нарушил правила нахождения граждан на железнодорожных путях, которые привлекли к неблагоприятным последствиям в виде его смерти, - уточнили в суде.

Кроме того, судом при определении размера компенсации было учтено, что родственники обратились в суд с иском спустя более 10 лет после смерти родственника, что, в свою очередь, свидетельствует о степени причинённых им нравственных страданий.

С учётом изложенного Верховный суд Бурятии снизил размер компенсации морального вреда до 10 000 рублей. 
суд

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