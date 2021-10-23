Названа дата старта продаж билетов из Улан-Удэ в Таиланд
Рейс будет осуществляться раз в неделю
C 20 декабря открывается рейс Улан-Удэ – Пхукет. Об этом в комментариях на странице директора аэропорта «Байкал» Дмитрия Гармаева проговорился подписчик. Информацию он подтвердил.
- Все карты вскрыли. Ждали открытия продаж, - прокомментировал Дмитрий Гармаев.
Известно, что рейсы будут осуществляется по понедельникам. Как сообщал «Байкал-Daily», разрешение на выполнение одного рейса в неделю по маршруту Улан-Удэ – Пхукет получила авиакомпания S7.
Названа дата старта продаж билетов из Улан-Удэ в Таиланд
Общество, Фото:
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