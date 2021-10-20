В Улан-Удэ пройдут массовые проверки на дорогах

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мероприятие призвано пресечь различного рода нарушения со стороны как водителей, так и пешеходов



В Улан-Удэ и пригороде сегодня пройдут массовые проверки на дорогах, в 17.00 часов будут выставлены дополнительные экипажи ДПС. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Мероприятие призвано пресечь различного рода нарушения со стороны водителей, такие как управление в нетрезвом виде и иное несоблюдение требований ПДД, и пешеходов.



Сотрудниками ГИБДД будут выставлены дополнительные экипажи ДПС.



