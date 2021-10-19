Мужчина привязал избитую им жертву к столбу и оставил
В Кабанском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух человек, сообщает пресс-служба СУ СК России по Бурятии.
По данным следствия, обвиняемый проживал в селе Елань Кабанского района. Вечером 24 июля 2021 года у себя дома он выпивал со знакомыми мужчиной и женщиной. Через некоторое время, опьянев, хозяин уснул. Проснувшись ночью, он увидел на полу спавших вместе собутыльников без одежды. Из чувства ревности, так как собирался вступить в близкие отношения с женщиной, он напал на пару и стал избивать их кулаками и деревянным бруском.
Затем мужчина схватил верёвку, накинул петлю на шеи потерпевшим, после чего стал стягивать концы, пытаясь их задушить. Однако женщине удалось скинуть удавку, спрятаться за печью, а затем убежать из дома. Обвиняемый продолжил избивать мужчину, после чего волоком, держа в руках концы верёвки, вытащил жертву на улицу, где привязал к столбу и оставил, а сам ушёл спать. Потерпевший скончался в результате механической асфиксии от сдавления шеи петлёй.
Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
Житель Бурятии убил из ревности приятеля
Общество, Фото:
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