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В Бурятии направлено 2,5 млн на ликвидацию последствий ЧС и помощь пострадавшим

В Бурятии направлено 2,5 млн на ликвидацию последствий ЧС и помощь пострадавшим
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Помощь в натуральной форме в виде «борщевых наборов» получат 87 жителей Улан-Удэ

Правительством Бурятии дополнительно направлено более 2,5 млн. рублей на ликвидацию последствий ЧС и оказание помощи пострадавшим

Помощь в натуральной форме в виде «борщевых наборов» получат 87 жителей Улан-Удэ, утратившие урожай вследствие паводков. Также финансовые средства направлены в Тарбагатайский район на устройство дамбы для защиты от затопления и санитарную очистку и обеззараживание подтопленных территорий.

- 19 октября на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Бурятии принято решение об оказании помощи 87 жителям города Улан-Удэ, полностью утратившим урожай вследствие паводков, в натуральной форме в виде «борщевых наборов». Для пострадавших будут приобретены овощи из расчёта на одного человека 90 кг картофеля, 40 кг капусты, 17 кг моркови, 18 кг свеклы. На эти цели направлено более 213 тыс. рублей, - сообщили в региональном правительстве.

В Тарбагатайском районе проводятся аварийно-восстановительные работы по устройству временных дамб для защиты от затопления водами Селенги на территории сельского поселения Саянтуйское. Кроме того, в сельском поселении проводится санитарная очистка и обеззараживание территории. В общей сложности на ликвидацию последствий ЧС в Тарбагатайский районе направлено более 2,3 млн. рублей.

Мероприятия по ликвидации последствий ЧС в Бурятии продолжаются.
помощь пострадавшим

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