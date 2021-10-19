 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 октября

18 октября

Популярное

В Улан-Удэ водитель маршрутки возит отличников бесплатно

В Улан-Удэ водитель маршрутки возит отличников бесплатно
Общество,  Фото:vk.com/an0nim_03
По словам мужчины, школьников с пятёрками мало

Вчера, 18 октября, в паблике «Аноним 03» горожанин поделился фотографиями из маршрутного автобуса №2. Водитель в салоне разместил объявление, согласно которому отличники при предъявлении дневника с пятёркой могут не оплачивать проезд.

Водитель автобуса рассказал «Байкал-Daily», что перенял эту идею у своего коллеги, который возит отличников бесплатно уже давно.

- Дети дневники показывают, но что-то мало отличников. В день два-три школьника, а иногда вообще не бывает, - отметил водитель маршрутного автобуса №2 Борис.

Также мужчина добавляет, что зачастую дети не верят такой акции.

- Смеются, не верят, спрашивают: «Правда, не правда?». Я говорю: «Ну правда, конечно, раз висит такое объявление», - делится Борис.

Проехать бесплатно могут и студенты, но только во время сессий и при предъявлении зачётки.

Борис работает водителем автобуса недавно. В апреле, когда он только вышел на маршрут, мужчина сразу запустил несколько акций. Помимо школьников, бесплатно могли проехать ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и «дети войны».

- Потом «дети войны» в одно время резко помолодели, удостоверение не показывают, а просто говорят, что они «дети войны». Потом ждать меня стали. Мне тоже это невыгодно, когда толпа стоит, и люди говорят, что они «дети войны». Там как раз дачный сезон начался, а у нас конечная - от одной дачи до другой. Я снял это, - рассказывает Борис.

В мае следующего года мужчина планирует возобновить бесплатный проезд для ветеранов войны и тружеников тыла.

Как сообщал «Байкал-Daily», в марте прошлого года водитель автобуса №95 также запускал аналогичную акцию для отличников.        
школьники маршрутки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии задержали торговцев омулем
В Бурятии задержали торговцев омулем
Общество, 19.10.2021
У омулёвых браконьеров изъяли рыбу, сети и свыше полумиллиона рублей

В Бурятии направлено 2,5 млн на ликвидацию последствий ЧС и помощь пострадавшим
В Бурятии направлено 2,5 млн на ликвидацию последствий ЧС и помощь пострадавшим
Общество, 19.10.2021
Помощь в натуральной форме в виде «борщевых наборов» получат 87 жителей Улан-Удэ
Иркутянка поблагодарила полицейских, разыскавших её сына
Иркутянка поблагодарила полицейских, разыскавших её сына
Общество, 19.10.2021
Женщина сама час безуспешно искала ребёнка 
В Улан-Удэ водитель маршрутки возит отличников бесплатно
В Улан-Удэ водитель маршрутки возит отличников бесплатно
Общество, 19.10.2021
По словам мужчины, школьников с пятёрками мало  
ОМОН «Кречет» из Бурятии завоевал «бронзу» на соревнованиях в Иркутской области
ОМОН «Кречет» из Бурятии завоевал «бронзу» на соревнованиях в Иркутской области
Общество, 19.10.2021
Турнир был посвящён памяти Героя России Виктора Матвеева
Осуждённых в Улан-Удэ поощрили посещением музея
Осуждённых в Улан-Удэ поощрили посещением музея
Общество, 19.10.2021
Экскурсия проходила в музее истории города 
Как в Улан-Удэ заказать продукты на дом?
Как в Улан-Удэ заказать продукты на дом?
Общество, 19.10.2021
Люди, находящиеся на амбулаторном лечении COVID-19, а также контактные могут заказать продукты на дом
В Улан-Удэ осуждённые сделали карту желаний
В Улан-Удэ осуждённые сделали карту желаний
Общество, 19.10.2021
Осуждённые визуализировали своё будущее 
Житель Бурятии собирал коноплю за остановкой
Житель Бурятии собирал коноплю за остановкой
Общество, 19.10.2021
Сельчанина заметили росгвардейцы 
В Иркутской области мошенники обманули отца и дочь на 2 млн
В Иркутской области мошенники обманули отца и дочь на 2 млн
Общество, 19.10.2021
Они убедили их взять кредиты и перевести деньга на указанные ими счета

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^