По словам мужчины, школьников с пятёрками мало
Вчера, 18 октября, в паблике «Аноним 03» горожанин поделился фотографиями из маршрутного автобуса №2. Водитель в салоне разместил объявление, согласно которому отличники при предъявлении дневника с пятёркой могут не оплачивать проезд.
Водитель автобуса рассказал «Байкал-Daily», что перенял эту идею у своего коллеги, который возит отличников бесплатно уже давно.
- Дети дневники показывают, но что-то мало отличников. В день два-три школьника, а иногда вообще не бывает, - отметил водитель маршрутного автобуса №2 Борис.
Также мужчина добавляет, что зачастую дети не верят такой акции.
- Смеются, не верят, спрашивают: «Правда, не правда?». Я говорю: «Ну правда, конечно, раз висит такое объявление», - делится Борис.
Проехать бесплатно могут и студенты, но только во время сессий и при предъявлении зачётки.
Борис работает водителем автобуса недавно. В апреле, когда он только вышел на маршрут, мужчина сразу запустил несколько акций. Помимо школьников, бесплатно могли проехать ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и «дети войны».
- Потом «дети войны» в одно время резко помолодели, удостоверение не показывают, а просто говорят, что они «дети войны». Потом ждать меня стали. Мне тоже это невыгодно, когда толпа стоит, и люди говорят, что они «дети войны». Там как раз дачный сезон начался, а у нас конечная - от одной дачи до другой. Я снял это, - рассказывает Борис.
В мае следующего года мужчина планирует возобновить бесплатный проезд для ветеранов войны и тружеников тыла.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте прошлого года водитель автобуса №95 также запускал аналогичную акцию для отличников.
В Улан-Удэ водитель маршрутки возит отличников бесплатно
Общество, Фото:
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