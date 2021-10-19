В Бурятии врачи показали предметы, которые проглотили дети









Обычно инородными телами дыхательных путей являются мелкие бусины, игрушки или их осколки, кедровые орехи, семечки.



- Большинство попавших в дыхательные пути предметов вызывают приступ кашля, иногда немедленную дыхательную недостаточность, но некоторые остаются незамеченными и проявляются через много дней и даже недель пневмонией, ателектазом и другими осложнениями. Внезапно возникший кашель и предшествующая игра с мелкими игрушками позволяют заподозрить наличие инородного тела дыхательных путей. Помимо приступообразного кашля, может наблюдаться одышка, шумное дыхание, изменение цвета кожных покровов – посинение, покраснение, свистящие хрипы. При вдыхании острых или режущих предметов может наблюдаться кровохарканье, - предупреждают врачи.



Помимо вдыхания инородных тел, дети младшего возраста очень часто проглатывают различные мелкие предметы, что в большинстве случаев не приводит к каким-либо осложнениям.

В настоящее время злободневной проблемой является проглатывание детьми батареек (элементов питания бытовой техники и игрушек), магнитных инородных тел и химически активных жидкостей. Это во многих случаях приводит к серьёзным осложнениям, а иногда и к инвалидизации ребёнка.



- Инородные тела, опасные для пищеварительного тракта: булавки, значки, магниты, тяжёлые металлические шарики, батарейки, кристаллы перманганата калия (сухая «марганцовка») гвозди, шурупы, саморезы, пластмассовые детали более 3 см в диаметре, монеты, жетоны, иглы, - продолжили в больнице.



Жидкости, опасные для пищеварительного тракта: 70% уксусная кислота, все чистящие средства для раковин и ванн, средства для очистки канализационных труб, технические кислоты: паяльная, серная, азотная и пр.



При подозрении на проглатывание или вдыхание инородного тела необходимо: не паниковать, не пытаться вызывать рвоту у ребенка, вызвать бригаду скорой помощи или (при наличии личного транспорта) срочно доставить ребенка в приёмный покой ДРКБ.



- Если Вашему ребёнку ещё не исполнилось 3-х лет, и он отличается большим любопытством, то осмотрите квартиру с высоты роста ребёнка: опуститесь на колени и посмотрите, до каких потенциально опасных предметов достаёт Ваш ребёнок. Всё, что может представлять угрозу жизни – уберите на недоступный уровень или в шкаф под ключ. Помните: кухня, ванна, туалет – источники крайней степени опасности для детей! Все чистящие средства, стиральные порошки, пищевые кислоты могут стать причиной тяжелейшего отравления или химического ожога слизистой пищеварительного тракта ребенка, - пишут специалисты.



Игрушки, содержащие элементы питания, должны быть предварительно осмотрены для исключения легкого извлечения батареек. Все батарейки должны быть под крышкой, надежно зафиксированной шурупом. Не покупайте ребёнку игрушки сомнительного качества, маркировка которых не соответствует его возрасту.



Врачи Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) показали «коллекцию» предметов, которые были извлечены у детей за последние 3 года.- В приёмное отделение ДРКБ практически ежедневно попадают дети, которые проглотили, вдохнули или затолкали в нос/ухо какую-то мелкую вещь. Если с инородными телами в ухе или носу очень быстро разбираются наши отоларингологи, то в случае их попадания в пищеварительный тракт или дыхательные пути нам на помощь приходят врачи-эндоскописты, которые находятся на дежурстве круглосуточно. Сегодня мы покажем «коллекцию» за последние 3 года, предметы, которые были извлечены у детей нашими эндоскопистами методом фиброгастродуоденоскопии или фибробронхоскопии, - отметили в больнице.Как рассказала врач-эндоскопист Марина Ровкина, очень опасным является проглатывание магнитов, особенно нескольких или вместе с металлическими деталями: в брюшной полости они притягиваются друг в другу, приводя к серьёзным пролежням и последствиям.