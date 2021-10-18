В Улан-Удэ запустили два новых трамвайных маршрута





Сегодня, 18 октября, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков объявил об открытии двух новых кольцевых трамвайных маршрутов №7 и №8. Общий выпуск трамваев на линию увеличится с 40 до 48 вагонов. Горожане смогут проехать по новым маршрутам с 6 утра завтрашнего дня.Трамвай №7 начинает движение от остановки «Бурятский научный центр», проезжает через площадь Советов, Железнодорожный район, проспект Автомобилистов и возвращается к остановке «БНЦ» через улицу Ключевскую. Маршрут № 8 едет по такому же пути, но в обратном направлении.- Мы открываем новые маршруты по просьбе наших горожан - для того, чтобы было удобнее, без пересадок, передвигаться по городу. Трамвай у нас востребованный вид транспорта, безопасный, экологически чистый и социальный. Например, вы знаете, что маршрут у нас заходит на Шишковку, а если надо попасть в сторону проспекта Автомобилистов, то надо выйти на Элеваторе, пересесть на другой трамвай и двигаться дальше – это потеря времени и денежных средств. Кроме того, два новых маршрута будут совмещаться с другими маршрутами на центральных районах всех трёх районов – таким образом будет уменьшен интервал движения, так пассажиры будут гораздо меньше времени находиться в ожидании трамваев, - рассказал Игорь Шутенков.По словам председателя комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрия Ткачева, возможность запуска новых маршрутов появилась благодаря приобретению 15 новых вагонов «Львят» и 10 московских вагонов. За это время МУП «Управление трамвая» набирало водителей и кондукторов, проводились обучения и инструктажи, разрабатывались схемы маршрутов.В пресс-службе администрации города отмечают, что в перспективе планируется и строительство новых трамвайных путей – этот пункт прописан в социально-экономическом плане развития города, который утверждён до 2035 года.- В этом году мы начинаем и в следующем продолжаем разработку технико-экономического обоснования строительства трамвайных путей в юго-восточную и юго-западную части нашего города. После обоснования приступим к разработке проектно-сметной документации и после этого уже будем заявляться в федеральные программы. Планы есть, желание есть, осталось реализовать, но повторюсь, что это не сегодняшний и не завтрашний день, - отметил мэр города.Сегодня трамвайные вагоны перевозят ежедневно около 40 тысяч человек, в год это от 12 до 15 млн пассажиров.