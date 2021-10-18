В Бурятии обещают тёплую погоду

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Синоптики опубликовали короткий прогноз на неделю



Согласно прогнозу Бурятского гидрометцентра, в предстоящий период (с 19 по 25 октября) в большинстве районов ожидается без осадков, днём теплая погода. Ухудшение погоды предполагается 25 октября.



Также на сайте гидрометцентра опубликован подробный прогноз погоды на три дня.



19 октября по республике: преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -13,-18, по Прибайкалью +3,-2, днём +6, +11, местами +2, -3.



20 октября по республике: по трассе БАМ небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, по остальной территории без осадков. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -11,-16, по Прибайкалью +3,-2, днём +7, +12, местами +3, -2.



21 октября по республике: без осадков. Ветер западный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -10,-15, по Прибайкалью +4,-1, днём +7, +12, местами +3, -2.

