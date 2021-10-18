Нашлась мама уроженки Бурятии, удочерённой жителями Канады

В соцсети поблагодарили всех, кто принял участие в поиске родственников девушки



В Бурятии нашли маму жительницы Канады, удочерённой и увезённой в детстве из Улан-Удэ. Об этом сообщил на своей странице в Instagram Юрий Адлер, уроженец Бурятии, проживающий сейчас в США.



- Огромное спасибо всем-всем, кто принял участие в поиске родственников <…>, мы нашли её родную маму. Для детей, усыновленных, удочеренных в приёмные семьи, при взрослении возникает большая пропасть в незнании своего прошлого, и когда мы им помогаем найти их корни, для них жизнь становится полноценной: без пробелов в прошлом, и будущее от этого становится ясным! – написал он в социальной сети.



Ранее молодой человек разместил здесь объявление о поисках родственников девушки по имени Юлия, которое быстро разошлось по бурятским пабликам. Как оказалось, девушка родилась в августе 1996 года в Улан-Удэ. В 1997 году её удочерила семья из Канады, и сейчас уроженка Бурятии живёт в Торонто.



- На мою страницу она вышла через нашу землячку, а с нею она познакомились через одно популярное приложение ДНК-тестов, и по ДНК-тесту ближайшая родственница оказалась наша землячка, и так началось их знакомство. Просьба репостнуть этот пост и дать, как можно шире, по возможности распространить этот поиск! – писал тогда Юрий.



Также он добавил ФИО мамы девушки.

