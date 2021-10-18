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Ещё 145 человек заболели коронавирусом в Бурятии

Ещё 145 человек заболели коронавирусом в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Скончались четыре пациента с COVID-19

По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 18 октября зарегистрировано 61063 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 48% (29119) приходится на жителей Улан-Удэ.

За минувшие сутки выявлено 145 заразившихся коронавирусом.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 121 человек обследован по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 18 октября, число контактных лиц – 9372 человека.

По данным минздрава республики всего выздоровели от COVID-19 – 52 345 человек, в том числе 75 за сутки.

В стационарах региона получают лечение 816 пациентов с COVID-19 и подозрением на него, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 654. В отделениях реанимации находится 84 пациента (из них старше 65 лет – 42), на ИВЛ – 39 пациентов (из них старше 65 – 19), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 34.

На сегодня для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 938 коек: занято – 816, свободно – 122 койки. Занятость коечного фонда составляет 86,9%.

По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2338 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 1926 человек, в том числе за минувшие сутки 4 пациента (в возрасте до 65 лет - 1, старше 65 лет – 3 чел.).

коронавирус

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