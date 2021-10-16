В районе Бурятии планируют досрочно закончить капитальный ремонт дороги

Готовность объекта уже составляет более 90%
В Мухоршибирском районе Бурятии планируют досрочно закончить капитальный ремонт региональной дороги.
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Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге проинспектировал ход капитального ремонта участка 0- 9 км региональной дороги Мухоршибирь-Бичура-Кяхта. На сегодняшний день готовность объекта составляет более 90%. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
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Дорожники на всём протяжении участка уложили асфальт и устроили тротуары, заасфальтировали съезды к домам. Завершается капитальный ремонт моста через реку Мухоршибирка.
- На участке протяжённостью 9 км уложено два слоя асфальта. Первый слой переменный от 9 до 7 см, второй слой -5 см. Мост практически готов, осталось уложить асфальтобетонное покрытие и установить ограждения. С населением было очень много моментов отработано, в том числе по съездам во дворы. Съезды были заасфальтированы, также на этих съездах установлено дополнительно 50 водопропускных труб, и обеспечен водоотвод с автомобильной дороги, - отметил Евгений Мордовской, главный инженер ООО «Фортуна».
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Кроме работ на мосту, подрядчику осталось доустановить знаки и завершить работы по устройству водопропускных лотков.
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- Контракт на реализацию данного объекта заключили в 2020 году, ремонт был рассчитан на три года, но подрядчик ускорился и планирует сдать объект уже в этом году. Также в рамках госконтракта подрядчик взял на себя обязательства по содержанию участка от 0 до 9 км автомобильной дороги Мухоршибирь-Бичура-Кяхта, - отметил Александр Гоге.
Также в этом году стартовал капитальный ремонт на участке с 24 по 34 км этой же автодороги. Срок завершения работ по контракту - 2023 году.
В районе Бурятии планируют досрочно закончить капитальный ремонт дороги
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