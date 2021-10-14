Улан-удэнцы жалуются на «агрессивных» коров





В микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ местные жители встретили, по их словам, «агрессивных» коров. Видео опубликовали в паблике crimburyatia.- Гуляют коровки, мало того, что разбрасывают и едят мусор, ещё и агрессивные, - высказался автор видео.В комментариях подписчики высказывают недовольства по этому поводу: «Нужно хозяев штрафовать за такой выгул, и чтоб штраф был больше стоимости этой коровы — вот тогда все пасти начнут, и проблема постепенно уйдёт, а так ходят где попало, жрут тоже что попало. А хозяев найти не сложно же, все теперь чипированные»,«Агрессивные коровы - это что-то новое»,«Как в Индии»,«То собаки бегают, ещё и коровы бегают»,«Помню, в детстве меня агрессивный телёнок забодал, потом очень боялся телят, пока не вырос. Поэтому я прекрасно понимаю, что такое агрессивные коровы».