Улан-удэнцы жалуются на «агрессивных» коров

В микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ местные жители встретили, по их словам, «агрессивных» коров. Видео опубликовали в паблике crimburyatia.
- Гуляют коровки, мало того, что разбрасывают и едят мусор, ещё и агрессивные, - высказался автор видео.
В комментариях подписчики высказывают недовольства по этому поводу: «Нужно хозяев штрафовать за такой выгул, и чтоб штраф был больше стоимости этой коровы — вот тогда все пасти начнут, и проблема постепенно уйдёт, а так ходят где попало, жрут тоже что попало. А хозяев найти не сложно же, все теперь чипированные»,
«Агрессивные коровы - это что-то новое»,
«Как в Индии»,
«То собаки бегают, ещё и коровы бегают»,
«Помню, в детстве меня агрессивный телёнок забодал, потом очень боялся телят, пока не вырос. Поэтому я прекрасно понимаю, что такое агрессивные коровы».
Горожане часто сталкиваются с разгуливающими коровами. Как сообщал «Байкал-Daily», недавно автомобилист запечатлел корову, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В Сети бурёнку окрестили «умной». Летом в микрорайоне Сокол коровы «удобрили» детскую площадку.
Ранее на коров жаловались сельчане. В Иволгинском районе бурёнки повредили припаркованные автомобили. Жители Тарбагатайского района жаловались на стадо коров, которое вытоптало картошку. В селе Новая Брянь Заиграевского района стадо коров ночевало во дворе пятиэтажного дома.