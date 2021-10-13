Житель Бурятии избил до смерти мать



Ночью 11 октября в одном из домов в улусе Тохой Селенгинского района было обнаружено тело 63-летней женщины с повреждениями головы, грудной клетки и рёбер. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего».



Подозревается 43-летний сын покойной, с которым они вместе употребляли спиртные напитки незадолго до происшествия, а затем поссорились. На допросе мужчина дал показания об обстоятельствах происшествия.



По данным следствия, подозреваемый проживал вместе с пожилой матерью, с которой часто выпивал. Вечером 10 октября они вдвоём дома вновь употребляли спиртное. Спустя некоторое время между ними из-за незначительного повода произошла ссора. Мужчина напал на мать и стал наносить ей удары руками и ногами по различным частям тела. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.



Позже в дом навестить родственников зашёл дядя мужчины, который, обнаружив тело пенсионерки, позвонил в полицию.



- В настоящее время по уголовному делу осуществляется необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. В связи с наличием у подозреваемого мужчины заболевания в отношении него для выяснения вопросов о вменяемости будет назначена и проведена судебно-психиатрическая экспертиза, - отметили в СУ СК России по Бурятии.



