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Житель Бурятии избил до смерти мать

Житель Бурятии избил до смерти мать
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина часто выпивал с мамой

Ночью 11 октября в одном из домов в улусе Тохой Селенгинского района было обнаружено тело 63-летней женщины с повреждениями головы, грудной клетки и рёбер. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего».
 
Подозревается 43-летний сын покойной, с которым они вместе употребляли спиртные напитки незадолго до происшествия, а затем поссорились. На допросе мужчина дал показания об обстоятельствах происшествия.

По данным следствия, подозреваемый проживал вместе с пожилой матерью, с которой часто выпивал. Вечером 10 октября они вдвоём дома вновь употребляли спиртное. Спустя некоторое время между ними из-за незначительного повода произошла ссора. Мужчина напал на мать и стал наносить ей удары руками и ногами по различным частям тела. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.
 
Позже в дом навестить родственников зашёл дядя мужчины, который, обнаружив тело пенсионерки, позвонил в полицию.
 
- В настоящее время по уголовному делу осуществляется необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. В связи с наличием у подозреваемого мужчины заболевания в отношении него для выяснения вопросов о вменяемости будет назначена и проведена судебно-психиатрическая экспертиза, - отметили в СУ СК России по Бурятии.

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