Жаргал Цыбиков находится в СИЗО с января
Постановлением Советского районного суда Улан-Удэ от 4 октября удовлетворено ходатайство следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Бурятии.
Срок содержания под стражей в отношении Жаргала Цыбикова продлён на 2 месяца, то есть до 11 декабря. Как уточнили в суде, постановление не вступило в законную силу, было обжаловано.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале года на директора МУП «Водоканал» Жаргала Цыбикова возбудили уголовные дела по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Присвоение, совершённое в крупном размере». С января Цыбиков находится в СИЗО.
По версии следствия, с апреля по декабрь 2019 года Цыбиков из корыстных побуждений заставлял подчинённых работников бесплатно трудиться на земельном участке тёщи. Здесь возвели жилой дом, проложили коммунальные сети, выполняли строительные работы с использованием средств и техники «Водоканала». В помощь тёще Жаргала Цыбикова, по версии следствия, в итоге ушло более 500 тысяч рублей предприятия.
Также с июля 2018 по ноябрь 2020 года подозреваемый, по версии следователей, заставлял подчинённых работников, обслуживающих автопарк «Водоканала», вносить в путевые листы липовые сведения с завышенными показателями пройденного пути. Таким образом, выделялись «лишние» деньги на покупку топлива. В этом случае ущерб превысил 700 тысяч рублей.
В Бурятии директору «Водоканала» продлили срок ареста
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Instagram-блогер выложила снимок своего опухшего лица и подписала его «Краса Бурятии»
Мужчину отправили в колонию общего режима
Вскоре состоится спартакиада среди молодёжи
В связи с праздником ожидаются длительные выходные
Информация передана в управление Роспотребнадзора по Свердловской области
Жаргал Цыбиков находится в СИЗО с января
Спасатели обследовали 30 км акватории
Строительные работы стартуют в октябре
Беременную двойней женщину в роддом доставил сотрудник ГИБДД
Северобайкальцу грозит до двух лет лишения свободы
За нарушения привлекают к административной ответственности
Месячник чистоты завершится в середине октября
Составлены административные протоколы
Ещё телефона лишилась посетительница бара
Пенсионер надышался дымом