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В Бурятии директору «Водоканала» продлили срок ареста

В Бурятии директору «Водоканала» продлили срок ареста
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Жаргал Цыбиков находится в СИЗО с января

Постановлением Советского районного суда Улан-Удэ от 4 октября удовлетворено ходатайство следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Бурятии.

Срок содержания под стражей в отношении Жаргала Цыбикова продлён на 2 месяца, то есть до 11 декабря. Как уточнили в суде, постановление не вступило в законную силу, было обжаловано.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале года на директора МУП «Водоканал» Жаргала Цыбикова возбудили уголовные дела по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Присвоение, совершённое в крупном размере». С января Цыбиков находится в СИЗО.

По версии следствия, с апреля по декабрь 2019 года Цыбиков из корыстных побуждений заставлял подчинённых работников бесплатно трудиться на земельном участке тёщи. Здесь возвели жилой дом, проложили коммунальные сети, выполняли строительные работы с использованием средств и техники «Водоканала». В помощь тёще Жаргала Цыбикова, по версии следствия, в итоге ушло более 500 тысяч рублей предприятия.

Также с июля 2018 по ноябрь 2020 года подозреваемый, по версии следователей, заставлял подчинённых работников, обслуживающих автопарк «Водоканала», вносить в путевые листы липовые сведения с завышенными показателями пройденного пути. Таким образом, выделялись «лишние» деньги на покупку топлива. В этом случае ущерб превысил 700 тысяч рублей.


СИЗО арест

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