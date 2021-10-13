Спасатели обследовали 30 км акватории
Накануне, 12 октября, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы привлекались к поискам мужчины, предположительно, утонувшего при переворачивании моторной лодки на Селенге.
Они обследовали 30 км акватории, однако поиск результатов не дал. Для уточнения обстоятельств происшествия в село Старое Татаурово выезжали сотрудники ГУ МЧС России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», на Селенге в районе села Старое Татаурово Прибайкальского района погиб человек.
Двое мужчин, находясь в лодке «Казанка», в результате резкого маневрирования выпали из лодки. До берега доплыл только один. Спасшийся пояснил, что вместе с другом они решили испытать ходовые качества лодки, которая была недавно куплена.
В Бурятии ищут утонувшего мужчину
Общество, Фото:
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