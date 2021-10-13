Месячник чистоты завершится в середине октября
В Улан-Удэ проходит традиционный месячник по санитарной очистке и благоустройству городских территорий, который стартовал 27 сентября и завершится общегородским субботником 23 октября.
О результатах месячника за прошедшие две недели на планерном совещании мэра Улан-Удэ рассказал председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев. Так, с начала месячника районные администрации, комбинат по благоустройству и управляющие организации убрали 1064 дворов, подрезали 354 кустарников и деревьев, отремонтировали 38 скамеек, очистили 168 чердаков и подвалов, 18 элеваторных узла и т.д.
На сегодня в Улан-Удэ прошло 33 экологические акции из 83 запланированных, что на 36 акций больше, чем в прошлом году за аналогичный период. В акциях приняли 108 организаций всех форм собственности.
- Юридическим лицам выдали 165 предписаний о необходимости обеспечения санитарной уборки прилегающей территории. Также администрациям районов переданы талоны для бесплатного размещения твёрдых коммунальных отходов на мусорном полигоне, - сообщили в пресс-службе администрации города.
Совместными усилиями ликвидировано девять несанкционированных свалок в Железнодорожном районе в микрорайоне Стеклозавод по улице Новгородская, Воронежская, в микрорайоне Шишковка по улице Заовражная, Невского, в микрорайоне ПВЗ по улице Иванова, в центре Советского района по улице Борсоева, Толстого, на набережной реки Селенга.
В Улан-Удэ ликвидировали девять несанкционированных свалок
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