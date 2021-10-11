Новый конкурс запустили после того, как определились с названием третьего моста через Уду
В правительстве Бурятии официально подтвердили, что строящийся третий мост через реку Уда будет называться «Талаан» (Удача с бур. языка).
Как сообщал «Байкал-Daily», именно этот вариант победил в интернет-голосовании, которое завершилось 10 октября.
На выбор жителям республики было представлена десятка лучших названий, отобранных конкурсным жюри из более 300 присланных жителями Бурятии. Это следующие варианты: Президентский, Народный, Эра, Три Генерала, Надежды, Верхнеудинский, Юбилейный, Талаан (Удача), Лебедь и Академический
В состав конкурсного жюри вошли, в том числе, журналист Юлия Пермякова, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге, министр строительства и модернизации ЖКК Николай Рузавин.
Теперь правительство Бурятии объявило о запуске конкурса на креативное видео с новым названием моста. В конкурсе могут принять участие пользователи TikTok и Instagram всех возрастов, а также крупные паблики. Участникам конкурса необходимо с 11 по 22 октября разместить у себя в аккаунтах ролик продолжительностью не более одной минуты в TikTok и не более 30 секунд в разделе Reels Instagram с хештегами #Мост03, #Талаан и отметкой профиля @buryatiaofficial.
Главный приз конкурса - сертификат в магазин техники на сумму 10 тысяч рублей. Победитель также получит возможность сделать видеосъёмки с участием главы Бурятии Алексеем Цыденовым.
Съёмки с главой Бурятии станут призом нового видеоконкурса
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